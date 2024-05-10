Алла Пугачева: последние новости 10 мая, гражданство Израиля, долги семьи

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева успешно интегрировалась в Израиле, а у ее родственников возникли проблемы из-за долгов. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что сказал посол Израиля о Пугачевой

Израиль считает Аллу Пугачеву и других уехавших из России артистов израильтянами, заявила посол страны в РФ Симона Гальперин. По ее словам, российские знаменитости успешно интегрировались в городах Израиля и стали фактически гражданами страны.

«К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу с детства, потому что я тоже уже не такая молодая. Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — уточнила дипломат.

Гальперин обратила внимание, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем благодаря работе в театре «Гешер», который проводит спектакли на русском языке.

Что известно о тяжелом положении семьи Пугачевой

Родственники Аллы Пугачевой лишили племянника квартиры, которую подарила сама артистка, пишет KP.RU. Располагалось жилье в восьмиэтажном доме, в семи минутах ходьбы от станции метро «Сокол».

После переезда артистки за границу в России среди ее близких остался племянник Владислав, который отказался эмигрировать. По информации источника, у супруги мужчины есть долги по кредитам, которые накопились еще до замужества. В 2021 году ее счета были заблокированы, и она начала брать микрозаймы. Ее задолженность сегодня составляет более 1 млн рублей.

По данным СМИ, у семьи накопились долги, они лишились подаренной Пугачевой квартиры. Дом был слишком старым, что привело к переселению жильцов. В настоящее время семья Владислава проживает в новостройке. Несмотря на задолженности по кредитам, супруга племянника артистки уверяет, что у них все в порядке.

«Наша дочь Алла Владиславовна растет, Влад занимается с ней. Все у нас хорошо и спокойно», — сказала она.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ольга Зарубина

Как Пугачева стала Примадонной в России

Певица Ольга Зарубина заявила, что Алла Пугачева добилась успеха в России не благодаря голосу. По ее словам, исполнительница обратила на себя внимание за счет драматургии.

«Давайте говорить честно: Пугачева в свое время была сильна в драматургии, презентации песни именно драматургическим путем. Этим она смогла обратить на себя внимание и впоследствии стать Примадонной. Как такового вокала у нее никогда не было. Диапазон — это же краски голоса. Уитни Хьюстон — это вокал, Селин Дион — вокал. А у Пугачевой никогда не было такого вокала», — сказала Зарубина MK.RU.

Ольга Зарубина считает, что Пугачева никогда не умела пользоваться верхними нотами. Она также добавила, что отъезд Примадонны за рубеж на состоянии российской эстрады никак не сказался.

«Ничего не опустело в России без нее. Об этом даже и говорить не стоит. Я думаю, что она и сама это понимает», — уточнила Зарубина.

Что сказал Шаляпин о Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин назвал пиаром внимание Аллы Пугачевой к шоу «Голос» и заявил, что об артистке уже давно пора забыть. Примадонна после того, как победителем шоу «Голос» стал Богдан Шувалов, опубликовала в соцсетях фотографии других финалистов — Георгия Русских и Анастасии Садковской, похвалив их вокальные качества.

По мнению Шаляпина, таким образом Алла Пугачева пытается ухватиться за молодежь.

«Уже надо забыть о ней. Об этой тетке наглой! <...> Она нарочно. Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь. У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря, уже сколько можно?» — сказал он.

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