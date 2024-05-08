Стало известно о тяжелом положении семьи Пугачевой Оставшаяся в РФ семья Пугачевой лишилась квартиры и погрязла в долгах

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Родственники певицы Аллы Пугачевой лишили племянника квартиры, которую подарила сама артистка, сообщает KP.RU. По данным СМИ, у семьи накопились долги.

В 2022 году Алла Пугачева уехала из России вместе с семьей. В Москве остались только некоторые родственники, так как семья ее старшей дочери Кристины Орбакайте также переехала за границу. Племянник Примадонны Владислав остался в России, отказавшись эмигрировать.

Оказалось, что жена Владислава имеет долги по кредитам, которые накопились еще до замужества. В 2021 году ее счета были заблокированы, и она начала брать микрозаймы. Ее задолженность сегодня составляет более 1 млн рублей.

Кроме того, родственники исполнительницы лишились квартиры, которая была подарена Пугачевой. Дом был слишком старым, что привело к переселению жильцов. В настоящее время семья Владислава проживает в новостройке. Несмотря на долги, жена Владислава уверяет, что у них все в порядке и они живут спокойно и воспитывают дочь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о согласии певицы Кристины Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце, где 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев. Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней.