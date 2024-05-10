Нагиев, резкий набор веса, «Холостяк»: куда пропала актриса Полина Гренц

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Полина Гренц

Актриса Полина Гренц обрела популярность благодаря роли Александры Мамаевой в сериале «Физрук». Чем сейчас занимается артистка, какие известны последние новости о ней и ее личной жизни?

Чем известна Полина Гренц

Полина Гренц родилась 28 октября 1994 года в Москве. После окончания школы она поступила в столичный вуз на факультет социологии, учебу в котором совмещала с посещением театральных курсов.

Дебют Гренц в кино состоялся в телесериале «Физрук». На пробы она попала по приглашению одного из членов кастинг-команды. Для утверждения на роль Александры Мамаевой артистка резко набрала 16 килограммов.

Съемки «Физрука» длились с 2013 по 2017 год. За это время Гренц также снялась в роли продавщицы Яны в третьем сезоне «Мамочек» и в роли Варвары в комедии «Туфли». Затем она стала вести шоу на YouTube-канале «Быть блогером», снялась в лентах «Ограбление по тарифу», «Тет-а-тет», «Два холма» и выпустила первую композицию в качестве певицы «Что между нами?».

Что известно об участии Полины Гренц в шоу «Холостяк»

В 2020 году Гренц стала участницей седьмого сезона телешоу «Холостяк», в котором девушки соревновались за сердце стоматолога Антона Криворотова. Через несколько свиданий артистка заявила, что больше не хочет участвовать в «гонке», и записала для героя видеообращение с просьбой отпустить ее с шоу накануне дня рождения.

По словам Полины Гренц, после участия в шоу она стала избегать мужчин. По мнению артистки, герой программы «хорошо вешал лапшу на уши девушкам».

«Какое-то время после проекта я вообще жалела, что согласилась на участие, для меня это был сильный стресс. Про мужчин вообще молчу, стала их избегать. <...> Шоу «Холостяк» больше не смотрю. А чтобы победить, думаю, достаточно быть идеальным для этого проекта типажом. Если совпало внешнее и внутреннее — все, удача. В седьмом сезоне, в котором была я, все было понятно с самого начала. Но Антон Криворотов так хорошо вешал лапшу на уши девушкам, что все верили ему до последнего», — сказала она StarHit.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко

Что известно о личной жизни Полины Гренц

Полине Гренц приписывали отношения с партнером по сериалу «Физрук» Артуром Сопельником, также известным по съемкам в сериале «Кадетство». Однако актеры утверждали, что их связывает только дружба.

Актриса в соцсетях признавалась, что у нее были отношения с молодым человеком, который делал ей замечания по поводу лишнего веса. После их расставания Гренц начала худеть, у нее появились проблемы со здоровьем.

«Я практически голодала. Я сидела на антидепрессантах, чтобы мне не хотелось есть. Я ими практически закидывалась. Я вставала на весы. Видела: 48 кг. И мне казалось, что это много… Я превратилась в скелет», — пожаловалась она.

В 2020 году Гренц рассказала о романе с актером Дмитрием Сотниченко. Пара до сих пор вместе, при этом артистка утверждает, что никогда не выйдет замуж.

«Мы с Димой оба не желаем свадьбы как таковой. У нас и без того прочный союз, и нам не нужно никому ничего доказывать штампом в паспорте», — отметила Гренц.

Чем сейчас занимается Полина Гренц

Полина Гренц в 29 лет продолжает строить карьеру артистки. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «Эскортница» и «Оракул». Также она за последний год выпустила несколько новых треков.

На настоящий момент Гренц играет в спектаклях паб-театра на Новом Арбате Abbey Players. По словам девушки, ее мечта поработать с режиссерами Андреем Звягинцевым, Федором Бондарчуком и Андреем Кончаловским. Одним из самых красивых российских актеров артистка со съемок «Физрука» считает Дмитрия Нагиева.

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