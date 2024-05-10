Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил московский Музей Победы. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что он спел в День Победы, как поздравил участников спецоперации?
Какую песню исполнил SHAMAN в День Победы
SHAMAN посетил московский Музей Победы и перепел русскую народную песню «Черный ворон» в честь Дня Победы.
В знак памяти о прадедушке, который прошел Великую Отечественную войну, исполнитель надел футболку с его портретом. SHAMAN рассказал, что его родственник Михаил Сергеевич Селедкин пережил блокаду Ленинграда и получил медаль «За отвагу».
«Есть было нечего, и для того, чтобы хоть как-то выжить, прадедушке приходилось есть крыс. Для меня это пример настоящего русского мужчины, который героически все пережил и принес победу», — рассказал певец Пятому каналу.
По мнению артиста, необходимо чтить память своих предков, так как «без прошлого нет будущего и настоящего».
Как SHAMAN поздравил с Днем Победы участников СВО
8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Музыкант объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.
Бойцы СВО встретили SHAMAN аплодисментами. Артист раздавал военным автографы, фотографировался с ними и передавал видеоприветы их родным и близким.
«Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — сказал он.
Что сказал SHAMAN об инаугурации Путина
7 мая в Кремле состоялась инаугурация президента России Владимира Путина.
SHAMAN посетил мероприятие и отметил, что глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем.
«Посмотрите в глаза людям, они светятся счастьем. Это здорово! Сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском», — поделился артист.
Где SHAMAN выступит в ближайшее время
SHAMAN продолжает концертный тур по России.
В ближайшее время исполнитель выступит в Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Зеленограде (17 мая), Королеве (21 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).
Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.
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