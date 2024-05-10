Максим Галкин: последние новости 10 мая, отдых с сыном Гарри, концерты

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал, как отдыхает с сыном Гарри. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, почему олигархи не зовут его на корпоративы?

Какое новое фото показал Галкин

Максим Галкин опубликовал в микроблоге новый снимок. В кадре он вместе с сыном Гарри принимает водные процедуры. Они лежат на шезлонгах, частично погруженных в воду.

Юморист также пожаловался на холодную воду: подпись к фото он сопроводил «замерзающим» эмодзи.

Почему олигархи не зовут Галкина на корпоративы

Модель Алена Кравец заявила, что Максим Галкин предлагает свои услуги для бывших соотечественников из России, у которых имеется недвижимость за границей.

Сама Кравец живет на Рублевке. По ее словам, большинство ее соседей «не хотят спонсировать иноагента» и отказываются приглашать его на свои корпоративы и праздники как в России, так и за ее пределами.

«Нет, никто из нас Галкина к себе не позовет в заграничные дома. Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублем или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачевой уехали. Если сможет, разумеется», — рассказала модель aif.ru.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Где сейчас находится Галкин

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что Максим Галкин и его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, были замечены в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова. По данным издания, Галкин и Пугачева посетили вместе с Серебренниковым один из местных ресторанов.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — уточнил KP.RU.

Ранее уже появлялась информация о том, что супруги находятся на Кипре. По информации издания «7Дней.ру», у Галкина и Пугачевой есть там недвижимость.

Где у Галкина запланированы концерты

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время комик выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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