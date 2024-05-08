«Скоро мы будем праздновать еще одну победу»: SHAMAN навестил бойцов СВО SHAMAN навестил бойцов СВО в московском госпитале и спел им свои главные хиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский эстрадный певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале, сообщает РЕН ТВ. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.

Бойцы СВО встретили SHAMAN аплодисментами. Они подпевали любимым хитам, среди которых «Моя Россия», «Мой бой» и «Я русский». Артист раздавал военным автографы, фотографировался с ними и передавал видеоприветы их родным и близким.

Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу, — сказал SHAMAN.

Кроме того, на концерте для проходящих реабилитацию бойцов СВО выступил автор и исполнитель песен Константин Прохоров, который служит в 175-м отдельном разведбатальоне под позывным Кот. Также для военных со стихами выступил главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко.

Ранее сообщалось, что SHAMAN представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Впервые текст композиции был опубликован газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года. Дронов представил кавер на праздничном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Исполнение артиста тронуло присутствовавших в студии, зрители тихо подпевали музыканту, а некоторые вытирали слезы.