Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам исполнителя, глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем. SHAMAN подчеркнул, что после отправится в подмосковный город Раменское, где у него запланировал сольный концерт.
Посмотрите в глаза людей, они светятся счастьем. Это здорово! сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском, — поделился артист.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным. По ее словам, российские сенаторы могут выступить с подобной инициативой.
7 мая в Кремле прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.
На церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец прибыл голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал. Кроме того, присутствовали ведущая Юлия Барановская, депутат Николай Валуев и певец SHAMAN. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
7 мая 2024-го. Ведущая Юлия Барановская перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
7 мая 2022-го. Сергей Бурлаков, Владислав Третьяк, Евгений Ревенко, Николай Валуев (слева направо) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, актер, кинопродюсер Стивен Сигал
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
7 мая 2024-го. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Музыкант, продюсер Владимир Киселев, его супруга певица Елена Север и их дети Юрий (выступает под псевдонимом Юркис) и Владимир перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
7 мая 2024-го. Певец Стас Михайлов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС
Глава Народного совета ДНР Артем Жога перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина
Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС
Композитор Александра Пахмутова перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце
Фото: kremlin.ru/Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»
Губернатор Калужской области Владимир Шапша, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Михаил Мишустин и Сергей Шойгу на церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России
Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин на церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (на первом плане слева) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
7 мая 2024-го. Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Спортсменка, призер чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина (вторая слева) и художественные гимнастки Дина (вторая слева) и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Актер Игорь Петренко (в центре) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: t.me/dimsmirnov175*
Разан Кадыров (скриншот с видео) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле