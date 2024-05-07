«Светятся счастьем»: SHAMAN рассказал о чувствах после инаугурации Путина SHAMAN признался, что его «зарядила» инаугурация Путина

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам исполнителя, глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем. SHAMAN подчеркнул, что после отправится в подмосковный город Раменское, где у него запланировал сольный концерт.

Посмотрите в глаза людей, они светятся счастьем. Это здорово! сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском, — поделился артист.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным. По ее словам, российские сенаторы могут выступить с подобной инициативой.

7 мая в Кремле прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.

На церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец прибыл голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал. Кроме того, присутствовали ведущая Юлия Барановская, депутат Николай Валуев и певец SHAMAN. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.