Оперную диву развели почти на миллион рублей «112»: мошенники украли у оперной певицы Казарновской почти миллион рублей

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Любовь Казарновская

Оперная певица и актриса Любовь Казарновская стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, знаменитость лишилась почти миллиона рублей.

Как передает канал, мошенники связались с Казарновской в Telegram от имени коллеги и заявили, что ее данными хотят завладеть злоумышленники. После этого певице позвонил «майор» и сообщил, что с ее счета произведена транзакция в пользу украинской террористической организации. Затем Казарновскую убедили снять деньги и перевести их на «безопасный счет». Актриса написала заявление в полицию, ведется расследование.

Ранее мошенники взломали Telegram-аккаунт актрисы Валерии Ланской и попытались обмануть ее партнеров по работе с помощью голосовых сообщений, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. Аферисты просили у знакомых актрисы от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. Среди потенциальных жертв мог оказаться олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, но он вовремя передумал переводить деньги.

До этого телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, монаха Киприана. Звонившие представились сотрудниками ФСБ и убедили его перевести сбережения на «безопасный счет» из-за утечки данных о Героях СССР.