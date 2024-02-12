Первый советник Ельцина стал жертвой телефонных аферистов Mash: мошенники обманули экс-советника Ельцина монаха Киприана

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отец Киприан (Валерий Бурков)

Телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, принявшего сан и ставшего монахом Киприаном, сообщает Telegram-канал Mash. Звонившие представились сотрудниками ФСБ.

Аферист убедил Буркова, что из-за утечки данных о Героях СССР нужно срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Монах Киприан перевел деньги мошенникам, а затем по их настоянию взял кредит на 1,5 млн рублей и также отдал им.

Во время очередного разговора с преступниками рядом оказался сын Буркова Он понял, что отец стал жертвой мошенничества. Полиция проводит проверку, сумма ущерба устанавливается.

1 февраля экс-главе государства исполнилось бы 93 года. Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс прислал на могилу Ельцина венок. Также на могиле были замечены цветы и от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Бориса Ельцина не стало в апреле 2007 года. Причиной смерти политика стала остановка сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем — полиорганной недостаточностью. Первого президента России похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Трансляцию церемонии вели все федеральные каналы страны.

Ранее архив национальной безопасности США рассекретил стенограмму беседы Ельцина с главой Белого дома Биллом Клинтоном в 1994 году. Согласно документам, российский политик заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к военно-политическому блоку. Ельцин считал, что примеру Москвы должны были последовать «другие страны из Центральной и Восточной Европы». Ответ Клинтона на инициативу коллеги был «очень сдержанным».