Чубайс прислал на могилу Ельцина венок

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс

Экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс прислал на могилу первого президента России Бориса Ельцина венок, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. 1 февраля экс-главе государства исполнилось бы 93 года.

По данным канала, на могиле есть цветы и от действующего президента России Владимира Путина. Память Ельцина также почтил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Бориса Ельцина не стало в апреле 2007 года. Причиной смерти политика стала остановка сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой, а затем — полиорганной недостаточностью. Первого президента России похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Трансляцию церемонии вели все федеральные каналы страны.

Ранее архив национальной безопасности США рассекретил стенограмму беседы Ельцина с главой Белого дома Биллом Клинтоном в 1994 году. Согласно документам, российский политик заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к военно-политическому блоку. Ельцин считал, что примеру Москвы должны были последовать «другие страны из Центральной и Восточной Европы». Ответ Клинтона на инициативу своего коллеги был «очень сдержанным».