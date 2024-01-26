Стало известно, что Ельцин говорил Клинтону про вступление России в НАТО Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении блока

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Билл Клинтон и Борис Ельцин

Бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к военно-политическому блоку, следует из стенограммы, рассекреченной архивом национальной безопасности США. Ельцин считал, что примеру Москвы должны были последовать «другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности, — приводятся слова экс-президента РФ.

Разговор состоялся во время ужина лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года. Согласно документу, ответ Клинтона на инициативу своего коллеги был «очень сдержанным». В его речи есть идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО еще в 1991 году обещало не расширяться на восток, однако с тех пор прошло уже пять волн расширения. По словам российского лидера, очень трудно иметь дело с людьми, которые не соблюдают договоренности. Он подчеркнул, что важно обеспечить равную безопасность для всех и Россия имеет на это такое же право, как и любое другое государство.

В январе члены Великого национального собрания Турции поддержали проект закона, позволяющего одобрить вступление Швеции в НАТО. За законопроект проголосовали 287 депутатов из 346, еще 55 парламентариев высказались против вступления государства в Североатлантический альянс. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО.