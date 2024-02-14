Мошенники взломали Telegram актрисы Ланской и «заговорили» ее голосом Мошенники попытались обмануть партнеров актрисы Ланской сгенерированным голосом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия Ланская

Мошенники взломали Telegram-аккаунт актрисы Валерии Ланской и попытались обмануть ее партнеров по работе с помощью голосовых сообщений, сгенерированных ИИ. По данным Mash, злоумышленники просили от 30 тысяч до 70 тысяч рублей у знакомых актрисы. Среди потенциальных жертв мог оказаться олимпийский чемпион Алексей Ягудин, однако он вовремя передумал переводить деньги.

Предполагается, что злоумышленники готовились ко взлому аккаунта актрисы заранее. В частности, они получили к нему доступ лишь после того, как она уехала за границу. Таким образом они пытались оттянуть момент, когда она узнает о взломе. Ланская отметила, что в Telegram она переписывается в основном по рабочим вопросам, разговаривая с партнерами по работе вежливо. Именно это могло помешать мошенникам заработать на взломе.

У меня в Telegram в основном рабочие чаты, и это была ошибка человека, который взломал его. Он обращался к людям, к которым я на «вы» и деликатно, по-свойски. Их это смутило, — рассказала Ланская.

Мошенники также прислали сообщение олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Он собирался перечислить деньги, однако смутился, что карта была выпущена «Уральским интернет-банком». Спортсмен рассказал обо всем актрисе.

Представители Центробанка ранее заявили, что в 2023 году мошенники похитили у клиентов российских банков около 15,8 млрд рублей. По данным финансового регулятора, это на 11,5% больше, чем в 2022 году. Предполагается, что рост числа жертв телефонных мошенников связан с тем, что они начали действовать более адресно и подготовленно.