SHAMAN: последние новости 11 мая, список концертов, дуэт со школьником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) навестил участников спецоперации. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, кому он предложил записать совместную композицию?

Кому SHAMAN предложил записать дуэт

11-летний Егор Бахарев из Алтайского края принял участие в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1».

Бахарев исполнил композицию под гитару «От героев былых времен» из фильма «Офицеры». Он рассказал, что мечтает стать кадетом, а потом десантником. Отец мальчика погиб в зоне спецоперации. Также Бахарев отметил, что гитара, на которой он играет, — это подарок отца.

SHAMAN, тоже принимавший участие в передаче, растрогался историей мальчика. Он предложил ему записать совместную песню дуэтом.

«Меня очень тронула история Егора. 11 лет. Кто-то скажет — мальчик. Мужчина!» — заявил музыкант.

Сам SHAMAN в ходе программы перепел русскую народную композицию «Черный ворон»

«Родные, специально ко Дню Победы представляю вам свою версию русской народной песни „Черный ворон“. Сегодня эта пронзительная композиция звучит особенно актуально. Мы с вами точно знаем, что добро побеждает всегда», — отметил он.

Зачем SHAMAN навестил участников СВО

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале.

Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы. Бойцы СВО встретили SHAMAN аплодисментами.

Певец в ходе поздравлений заявил, что уверен в победе России в спецоперации.

«Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — отметил SHAMAN.

Что SHAMAN сказал об инаугурации Путина

7 мая в Кремле состоялась инаугурация президента России Владимира Путина.

SHAMAN посетил мероприятие и рассказал, что глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем.

«Посмотрите в глаза людям, они светятся счастьем. Это здорово! Сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском», — подчеркнул исполнитель.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время музыкант выступит в Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Зеленограде (17 мая), Королеве (21 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).

Также у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

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