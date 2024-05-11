Максим Галкин: последние новости 11 мая, обвинения Гордон, фото с сыном

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в поддержке ЦАХАЛ. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, где он находится сейчас, зачем пел на украинском языке?

В чем Гордон обвинила Галкина

Юрист Екатерина Гордон перечислила российских звезд с израильскими паспортами, которые, по ее мнению, поддерживают ЦАХАЛ своим молчанием по поводу войны Израиля и Палестины.

Она опубликовала видео, на котором палестинцы достают из руин тела погибших детей, и предположила, что юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналист Ксения Собчак не говорят об этом в соцсетях, так как боятся потерять израильское гражданство.

«Время детоубийц. Я презираю каждого израильтянина, это поддержавшего. Макс Галкин, Настя Цветаева, Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)? Макаревич? Где вы, гуманисты? „Би-2“? Это делаете конкретно вы с вашими израильскими паспортами, поддерживая ЦАХАЛ. Ксюшка Собчак, что там у тебя с мнением по этим детям? Или паспорт Израиля не способствует звукоизвлечению? Время дикое. Все черти видны», — заявила Гордон в микроблоге.

Какое новое фото с сыном показал Галкин

Максим Галкин опубликовал в соцсетях новую фотографию, на которой он вместе с сыном Гарри принимает водные процедуры. Они лежат в шезлонгах, частично погруженных в воду.

Артист также пожаловался на холодную воду, сопроводив подпись к снимку «замерзающим» эмодзи.

Зачем Галкин пел на украинском языке

На одном из концертов Максим Галкин исполнил композицию «Піду втоплюся у річці глибокій» на украинском языке. Видео с его выступления распространилось в Сети. Во время номера шоумен надел венок.

Кроме того, во время выступления зрители что-то протягивали Галкину и клали в его ладони. В комментарии к ролику пользователи Сети отметили, что юморист фальшивил. Они также предположили, что «за деньги он способен выучить не только украинский язык».

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Максим Галкин

Что известно о местонахождении Галкина

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что Максим Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева были замечены в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова. По данным издания, супруги посетили вместе с Серебренниковым один из местных ресторанов.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — пишет KP.RU.

Ранее уже появлялась информация о том, что артисты находятся на Кипре. По информации издания «7Дней.ру», у Галкина и Пугачевой есть там недвижимость.

Где в ближайшее время выступит Галкин

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время шоумен выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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