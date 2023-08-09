Любовь Казарновская предположила, когда завершится конфликт на Украине Казарновская: конфликт на Украине должен разрешиться в ближайшее время

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Любовь Казарновская

Оперная певица Любовь Казарновская в интервью Rutube-шоу «Так сказать» сообщила, что военные действия на Украине могут скоро закончиться. Исполнительница считает, что скорость наступления мира напрямую зависит от осознанности каждого человека на Земле. Украину же, по ее мнению, сегодня «превратили в плацдарм негатива и агрессии».

Предчувствие у меня одно: конфликт должен разрешиться в ближайшее время. Но от уровня сознания, от нашей духовной работы зависит то, как скоро прекратится все, что происходит, а все предпосылки к этому есть. После тьмы обязательно наступает свет, — сказала певица.

По мнению Казарновской, конфликт на Украине был спровоцирован ни Россией и ни Украиной, а некоей «третьей силой, которая подогрела украинскую власть до такой степени, что люди начали испытывать мощное давление, которое закончилось взрывом».

Конфликт был доведен до такой степени, что это была уже температура 41, дальше — клиническая смерть. Я помню и войну в Корее, и во Вьетнаме, и в Югославии. Все примерно по одному сценарию: установить порядок глобального управления людьми на планете, сократить население, разделить и властвовать, — заявила исполнительница.

Певица также добавила, что против России сейчас воюет весь мир. Ведь, если бы конфликт был только между Россией и Украиной, он бы давно был разрешен, считает она.

Ранее Казарновская объяснила популярность певца SHAMAN тем, сегодня зрители в России не хотят слушать лирическую музыку, им нужны песни о силе духа и внутренней мобилизации, и SHAMAN это понял. Также артистка сравнила композицию «Я русский» с патриотической песней периода Великой Отечественной войны «Священная война».