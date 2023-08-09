«Подобрал код»: Любовь Казарновская объяснила популярность певца SHAMAN Казарновская: популярность SHAMAN объясняется запросом на песни о силе духа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Оперная певица Любовь Казарновская в интервью Rutube-шоу «Так сказать» объяснила популярность певца SHAMAN (Ярослава Дронов). По словам исполнительницы, сегодня зрители в России не хотят слушать лирическую музыку, им нужны песни о силе духа и внутренней мобилизации, и SHAMAN это понял. Также артистка сравнила композицию «Я русский» с патриотической песней периода Великой Отечественной войны «Священная война».

Ярослав очень хорошо считал время и те песни, которые написаны, они очень сработали на время. Мы не имеем права говорить — хорошо это или плохо. У него есть большой круг поклонников, которые считают, что это он талант, который нужен был стране. Он подобрал код. Дальше его творческий путь покажет, это надолго или это в моменте и в той ситуации, в которой он возник, — сказала певица.

Казарновская уверена, что сегодня зрителей волнует не тонкость и чувственность в музыке, а насущный момент. По ее мнению, если в это время возникает такая песня, как «Я русский», она становится популярной у миллионов людей.

Люди сегодня находятся в крайнем напряжении сердечном, а у многих вообще мужчины там. Люди не хотят лирики, люди хотят слушать про внутреннюю мобилизованность, про внутреннее декларирование того, что я — русский. Как в свое время родилась песня «Вставай, страна огромная», и она доказала, что она — на века. До сих пор военные концерты не обходятся без этой песни. Я думаю, что Ярослав именно попал в то состояние человеческого духа, когда мы все сказали: «Мы должны быть мобилизованы, с нами бог, за нами страна». Есть такие артисты, которые понимают, зачем они пишут песни и зачем они выходят на сцену, а есть те, кто строит карьеру, — сообщила Казарновская.

Ранее сообщалось, что новый клип российского SHAMAN «Мой бой» набрал более миллиона просмотров в первые сутки и возглавил тренды YouTube. В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника. Поклонники оставили тысячи комментариев под видео, сообщив, что песня «рвет душу», и поблагодарили артиста за поднятие духа патриотизма в стране.