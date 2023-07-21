Новый клип российского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) «Мой бой» набрал более миллиона просмотров в первые сутки и возглавил тренды YouTube. В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника. Поклонники оставили тысячи комментариев под видео, сообщив, что песня «рвет душу», и поблагодарили артиста за поднятие духа патриотизма в стране.
В своем Telegram-канале SHAMAN рассказал, что героями ролика стали боец интернационального батальона «Пятнашка», медсестры, врач-анестезиолог, доброволец и военкоры.
Эти люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее. Такими я увидел жителей непокоренного Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию. Честной и настоящей, — пояснил певец в Telegram.
Поклонники высоко оценили творчество SHAMAN, назвав исполнителя «голосом новой России» и «русским соловьем».
Дрожь в руках, в горле ком. Спасибо за Ваше творчество. Чувства невозможно описать словами. Земной поклон всем, кто там. Храни вас Бог! — написала Анна Винокурова.
Пользовательница Мария Першина сообщила, что смотрит клип второй день подряд и постоянно плачет. Поклонница SHAMAN Надежда Ким заявила, что каждое слово текста находит отклик в ее сердце.
Низкий поклон вам, Ярослав, за эту песню! В ней рвутся наружу все чувства наших людей, которые действительно любят свою родину. И всех, кто сражается за нее. Спасибо Вам! — сказала она.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что творчество SHAMAN поддерживает Владимир Путин. По его словам, песни о специальной военной операции важны для поднятия патриотического духа. По его словам, президент по-доброму относится к проявлениям творчества, которые имеют отношения к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, подчеркнул Песков.
До этого SHAMAN рассказал о полученных гонорарах за концерты в Мариуполе и Луганске. Он сказал, что выступает в новых регионах бесплатно. Исполнитель композиции «Я русский» заявил, что зритель платит ему «своей любовью». Он получает вдохновение, видя, как его песни «помогают обычным людям справиться с нечеловеческими испытаниями, выпавшими на их судьбу».