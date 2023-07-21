«В горле ком»: поклонники отреагировали на новый клип SHAMAN «Мой бой» Новый клип SHAMAN «Мой бой» набрал более миллиона просмотров за сутки

Новый клип российского исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) «Мой бой» набрал более миллиона просмотров в первые сутки и возглавил тренды YouTube. В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника. Поклонники оставили тысячи комментариев под видео, сообщив, что песня «рвет душу», и поблагодарили артиста за поднятие духа патриотизма в стране.

В своем Telegram-канале SHAMAN рассказал, что героями ролика стали боец интернационального батальона «Пятнашка», медсестры, врач-анестезиолог, доброволец и военкоры.

Эти люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее. Такими я увидел жителей непокоренного Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию. Честной и настоящей, — пояснил певец в Telegram.

Поклонники высоко оценили творчество SHAMAN, назвав исполнителя «голосом новой России» и «русским соловьем».

Дрожь в руках, в горле ком. Спасибо за Ваше творчество. Чувства невозможно описать словами. Земной поклон всем, кто там. Храни вас Бог! — написала Анна Винокурова.

Пользовательница Мария Першина сообщила, что смотрит клип второй день подряд и постоянно плачет. Поклонница SHAMAN Надежда Ким заявила, что каждое слово текста находит отклик в ее сердце.

Низкий поклон вам, Ярослав, за эту песню! В ней рвутся наружу все чувства наших людей, которые действительно любят свою родину. И всех, кто сражается за нее. Спасибо Вам! — сказала она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что творчество SHAMAN поддерживает Владимир Путин. По его словам, песни о специальной военной операции важны для поднятия патриотического духа. По его словам, президент по-доброму относится к проявлениям творчества, которые имеют отношения к СВО. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, подчеркнул Песков.

До этого SHAMAN рассказал о полученных гонорарах за концерты в Мариуполе и Луганске. Он сказал, что выступает в новых регионах бесплатно. Исполнитель композиции «Я русский» заявил, что зритель платит ему «своей любовью». Он получает вдохновение, видя, как его песни «помогают обычным людям справиться с нечеловеческими испытаниями, выпавшими на их судьбу».