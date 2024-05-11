Стало известно, куда пропал и чем сейчас занимается певец Алексей Брянцев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Брянцев

Алексей Брянцев — исполнитель в стиле шансон. Как он живет сейчас, где выступает, почему его сравнивают с Михаилом Кругом?

Чем известен Брянцев

Алексей Брянцев родился 19 февраля 1984 года в Воронеже.

Окончил музыкальную школу. После школы поступил в Воронежский политический институт по специальности инженера по нефти и газу.

«В период обучения в музыкальной школе я не знал, в какую профессиональную среду попаду в будущем. Поэтому учился неосознанно, даже лениво», — объяснял Брянцев.

Окончив институт, он решил снова заняться музыкой и договорился о прослушивании со своим знаменитым тезкой Алексеем Брянцевым. Тот дал высокую оценку его творчеству и даже сравнил с Михаилом Кругом.

«Думаю, изначально неправильно было нас сопоставлять. Да, согласен, у нас есть схожесть в тембре, некоторых песнях, но все же мы совсем разные. Как-то я пытался записать в студии несколько его произведений. Но, прослушав записи, понял, что это не звучит, песни Михаила Круга не подходят мне по голосу. Профессионалы это видят сразу», — комментировал Брянцев.

На сцене исполнитель дебютировал с песней «Привет, малыш». Композицию он спел вместе с вдовой Михаила Круга Ириной Круг. Позже они выпустили два совместных альбома: «Привет, малыш» и «Если бы не ты».

Большую популярность также приобрели композиции музыканта «Любимый взгляд» и «Заходи ко мне во сне».

Песни Брянцева неоднократно становились победителями хит-парадов на радио «Шансон» и других радиостанциях. Он — постоянный участник фестивалей «Эх, разгуляй», «Славянский базар», «Шансон года».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Брянцев

Что известно о личной жизни Брянцева

Алексей Брянцев не распространяется о своей личной жизни.

По данным СМИ, у него есть супруга Наталья, с которой он познакомился еще в студенческие годы. Пара воспитывает двух дочерей.

«Люблю проводить время с семьей, хотя это и получается нечасто. Обожаю их и не понимаю, как можно сказать: „Люблю“, а потом через несколько лет разбежаться. Карьера и успех временны, а личное счастье — оно должно быть один раз и навсегда», — говорил Брянцев.

Чем сейчас занимается Брянцев

Алексей Брянцев продолжает творческую деятельность. В 2024 году певец представил композицию «Имей в виду».

Его ближайшие концерты состоятся в Калининграде (7 сентября), Тамбове (31 октября), Архангельске (17 ноября) и Петрозаводске (20 ноября).

Помимо этого, у музыканта уже запланированы выступления на 2025 год. Он приедет с концертами в Пензу (4 февраля), Ставрополь (11 февраля), Челябинск (1 апреля) и Екатеринбург (4 апреля).

Читайте также:

Кошкина, сравнения с Биланом, строительство домов: куда пропал певец Никита

СВО, «отмена» Макаревича, слухи о связи с ВСУ: как сейчас живет Миша Маваши

«Сердце разрывается из-за СВО»: как сейчас живет певица Любовь Казарновская