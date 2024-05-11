СВО, «отмена» Макаревича, слухи о связи с ВСУ: как сейчас живет Миша Маваши

Фото: Социальные сети

Миша Маваши (Михаил Ниц)

Певец Миша Маваши (Михаил Ниц) известен как основатель музыкального коллектива «МАВАШИ group», который пишет композиции в стиле альтернативного рока и рэпа. Что известно о карьере и личной жизни исполнителя, какие с ним связаны скандалы?

Чем известен Миша Маваши

Певец родился 29 января 1985 года в казахстанском городе Кустанае, получил высшее юридическое образование в Челябинске. В 2009 году Миша Маваши выпустил свой дебютный альбом «Только правда», затем записал диск «То, что видел». Творчество исполнителя критиковали за использование ненормативной лексики.

В 2014 году Михаил Маваши создал музыкальный проект «ЦельРазгром», а в 2018 году основал новый коллектив «МАВАШИ group», наиболее популярным альбомом которого является «Мелодекламация».

Исполнитель является автором всех текстов песен коллектива. В 2021 году также был опубликован поэтический сборник Михаила Маваши «Читая стихи».

Почему Маваши проверяли на связь с ВСУ

Миша Маваши в 2021 году женился на Валерии Воеводиной, которая выступала в «Маваши group» в качестве вокалистки. По данным СМИ, их брак был зарегистрирован в Киеве. В 2023 году исполнитель сообщил, что уже год как разведен, и все это время бывшая супруга не является участницей его музыкального коллектива.

По данным Telegram-канала «Железный Феликс», Валерия Воеводина после начала СВО выступила с критикой в адрес России, из-за чего правоохранители изучали, как связаны Михаил Ниц и Вооруженные силы Украины.

«В 2021-м Маваши женился на Валерии Воеводиной, авторе вокальных партий в песнях группы. С начала СВО она переехала в Испанию, а затем в Киев, где стала критиковать российскую власть и поддерживать вооруженные бандеровские формирования и террористов „Азова“ (признан Верховным судом РФ террористической и экстремистской группировкой, деятельность в России запрещена). Силовики полагают, что Маваши лично пополняет банковские счета своей супруги, которая в дальнейшем через фирму матери перечисляет средства украинским боевикам», — говорится в сообщении канала.

В ответ на предположения Маваши заявил, что после развода бывшая супруга деньги от него не получает.

«„МАВАШИ Group“ вообще никакого отношения не имеет к финансированию ВСУ, они музыкальный коллектив», — заявил рэпер.

Чем сейчас занимается Миша Маваши, как поддерживает СВО

Миша Маваши продолжает творческую деятельность. В 2022 году Маваши создал объединение «Северный человек», целью которого стала борьба за «консолидацию славян на местности». Также он выступает в качестве попечителя благотворительного фонда «Живи, малыш», сотрудничает с фондом «Здоровая страна», который занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых.

После начала СВО исполнитель поддержал действия российской власти и лично начал возить гуманитарную помощь в зону спецоперации.

Артист критикует коллег, которые уехали из России и осудили СВО. По словам Маваши, благодаря ему были отмены концертов лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в России.

«Он не будет давать концерты, не дадут ему. Я еще раз сегодня позвонил, мне сказали: „Миша, давай этот вопрос закроем. Он закрыт, все“. Не будет у него концертов, мне сказали, 300 процентов. Все, пускай зарабатывает деньги в Израиле, еще где-то. У нас команда, где люди с серьезным статусом, с серьезными должностями и влиянием. У меня таких рычагов нет, но есть звонок людям, у которых есть рычаги. Поэтому мы, как говорится, партизаним», — рассказал он в своем Telegram-канале.

В декабре 2023 года Мишу Маваши проверяла полиция: его музыкальные альбомы «С опозданием», «Зерно» и «Питбуль» изучались на предмет пропаганды криминального образа жизни, связанного с запрещенным в России движением.

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