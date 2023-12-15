Мишу Маваши проверят на АУЕ: в чем дело, при чем тут ВСУ и российский бокс Рэпера и активиста Мишу Маваши заподозрили в финансировании ВСУ

Фото: .roscongress.org

Михаил Маваши

Рэп-исполнителя Мишу Маваши проверяет полиция: его заподозрили в пропаганде криминального движения АУЕ («Арестантское уголовное единство» — организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и финансировании ВСУ. Правда ли, что Маваши финансирует украинскую армию, и почему у него конфликт с российскими боксерами?

Почему МВД проводит проверку Миши Маваши

Telegram-канал «Железный Феликс» сообщил, что в отношении рэпера ведется проверка сотрудниками правоохранительных органов. Его музыкальные альбомы «С опозданием» (2009), «Зерно» (2012) и «Питбуль» (2017) изучаются на предмет пропаганды криминального образа жизни, связанного с запрещенным в России движением АУЕ.

Кроме того, правоохранители изучают, как связаны Михаил Ниц (настоящее имя исполнителя) и Вооруженные силы Украины.

«В 2021-м Маваши женился на Валерии Воеводиной, авторе вокальных партий в песнях группы. С начала СВО она переехала в Испанию, а затем в Киев, где стала критиковать российскую власть и поддерживать вооруженные бандеровские формирования и террористов „Азова“ (признан Верховным судом РФ террористической и экстремистской группировкой, деятельность в России запрещена). Интерес вызывает и бизнес Воеводиной в Киеве с финансированием ВСУ через фирму „Воеводинс“, которая зарегистрирована на тещу рэпера. Силовики полагают, что Маваши лично пополняет банковские счета своей супруги, которая в дальнейшем через фирму матери перечисляет средства украинским боевикам», — пишет Telegram-канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что рассказал Миша Маваши

В своем Telegram-канале Михаил Ниц подтвердил, что в отношении него проводится проверка, и ответил на обвинения. Он рассказал, что с супругой они разведены уже год и все это время она не является участницей его музыкального коллектива. Кроме того, денег от Маваши она не получает.

«„МАВАШИ Group“ вообще никакого отношения не имеет к финансированию ВСУ, они музыкальный коллектив. То, что я занимаюсь гуманитаркой на СВО, это касается „Северного человека“ и непосредственно меня», — заявил рэпер.

Музыкант также заявил, что распространяются «абсурдные, совершенно дикие» сведения о его коллективе — якобы его концертный директор уехал в Израиль. По словам Михаила, он «прекрасно понимает, откуда щупальца тянутся».

Михаил Ниц также подчеркнул, что «не получает денег с концертов» своего коллектива — «только зарплаты плачу, такая вот забота».

Почему Маваши раскритиковал Умара Кремлева

Telegram-канал REDACTED P6 связал проверку с выпадом Миши Маваши против президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева (при рождении — Лутфуллоев) после боксерского поединка между россиянами Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным.

Во время схватки, которая прошла 28 октября, группа поддержки Папина скандировала: «Русские, вперед!» Умар Кремлев осудил такую кричалку, усмотрев в ней признаки национализма. Президент IBA записал видео, на котором сказал, что поддерживает лозунг «Русские, вперед!» на международных состязаниях, но на соревнованиях внутри России такие выступления грозят расколом в стране, и их поддерживают только «униженные и изгои общества».

Маваши в ответ сделал несколько личных выпадов против Кремлева, обвинив его в «русофобии». Его сторонники среди националистов также выступили против Кремлева.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Умар Кремлев

Что сказали Мише Маваши российские боксеры

Выступления Маваши против Кремлева вызвали резкое осуждение со стороны российских боксеров. Высказался, в частности, победитель ставшего скандальным поединка Сослан Асбаров, который подчеркнул, что «ценит в соперниках их опыт, мастерство, технику и достижения в спорте <...>, а не то, где родился этот человек и какая у него фамилия и цвет кожи».

«Миша, тебе еще лететь и лететь и не долететь до масштаба личности Умара Назаровича Кремлева. Знай свое место, или мы тебе укажем сами, где оно», — приводит слова Асбарова «Спорт-Экспресс».

Высказывания Михаила Ница осудили также российские боксеры Костя Цзю, Александр Беспутин, Егор Мехонцев и Олег Саитов.

Жестче других высказался в соцсетях известный российский единоборец Александр Емельяненко, который призвал Маваши принести извинения Кремлеву.

«Умар Назарович Кремлёв — настоящий русский мужик! Очень много он сделал полезного для бокса и развития России. Ты, Миша Маваши, <...>, пока есть время — извинись», — сказал Емельяненко.

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