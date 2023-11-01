Тренер ММА объяснил поддержку Палестины российскими бойцами Тренер ММА Магомедов считает, что Израиль совершает геноцид палестинского народа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Российский тренер смешанных единоборств (ММА) и известный агент Магомед Магомедов в интервью NEWS.ru объяснил, в чем принципиальная разница между специальной военной операцией и палестино-израильским конфликтом для мусульманских спортсменов России, которые в медиапространстве часто выражают поддержку Палестине. С его точки зрения, Израиль совершает геноцид палестинского народа.

Помните случай с нацистами Максимом Дивничем и Михаилом Маваши? Они впрягались за якобы святую землю. Вот и ответ. Не только бойцы ММА, а все мусульмане мира переживают за Палестину, убийства детей и мирных жителей. Это геноцид, и любой адекватный человек проявит сострадание. И, конечно же, это третья по значимости из святых мест для мусульман — Аль-Акса, которую оккупировали иудеи. Долг мусульманина защищать святую мечеть Аль-Акса, — сказал Магомедов.

Он добавил, что Россия не ведет войну, а СВО направлена на защиту мирного населения, которое также уничтожалось со стороны «нацисткой Украины».

Про Дивнича и его сторонников я сказал в качестве примера. Они защищали якобы святые земли, и там были бойцы ММА, но они сами в большинстве не едут на СВО, а пытаются посеять смуту внутри страны. Мы смуту не делаем. Мы поддерживаем направление нашей страны, и как мусульмане мы обязаны защищать святые для нас земли Палестины, где бы мы ни находились. Вот и все. Если враг придет к нам, то поверьте, один Кавказ уничтожит любую страну, посмевшую вторгнутся на территорию РФ, — добавил Магомедов

После начала боевых действий в Израиле российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и другие публично или через соцсети высказались в поддержку Палестины. Палестинцев поддержал и блогер Хасбик. Более того, он опубликовал в соцсетях несколько постов антисемитского характера, после чего Генеральная прокуратура России начала в его отношении проверку на экстремизм.