Блогер Хасбик «подчистил следы» после начала проверки на экстремизм Mash: Хасбик заменил ссылку на свой канал в Telegram c экстремистскими постами

Фото: Соцсети

Хасбик

Дагестанский блогер Хасбик поставил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ссылку на свой резервный Telegram-канал, так как основной содержал публикации с негативными высказываниями в адрес евреев. На произошедшее обратил внимание Telegram-канал Mash. Хасбулла Магомедов пошел на такие ухищрения из-за новостей о начале проверки в его отношении на экстремизм.

Еще накануне, 30 октября, на странице блогера в Instagram был указан его главный канал в Telegram, однако сегодня там появился резервный, который практически не обновляется. Последняя публикация там была сделана еще в апреле.

Ранее стало известно, что один из подписчиков Хасбика написал на него заявление в прокуратуру. Пользователя возмутило, что в аккаунте Хасбика в Instagram появилась ссылка на посты в Telegram с призывами не сдавать квартиры еврейским беженцам, не обслуживать их в заведениях и не возить на автомобилях. Помимо этого, в постах содержались угрозы в отношении администратора отеля в Хасавюрте, где предоставляли жилье клиентам из Израиля.

Блогер разместил ссылки в сторис, не добавив при этом своих комментариев. Однако, по мнению подписчика, это могло спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта Махачкалы. Позднее Хасбик осудил массовые беспорядки в воздушной гавани. Генеральная прокуратура России начала в отношении Хасбика проверку на экстремизм.