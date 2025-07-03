«Лучше не злоупотреблять»: Родькин о влиянии алкоголя на танцовщиков Премьер Большого театра Родькин заявил, что алкоголь негативно влияет на танец

Премьер Большого театра Денис Родькин признался NEWS.ru, что продолжительное время не употребляет алкоголь. По его словам, спиртное плохо сказывается на здоровье любого человека и для работы танцовщика это тоже плохо.

Алкоголь влияет на состояние, и на сцене это становится заметно, особенно после 30. Я горжусь своим решением, что могу перебороть себя, и у меня сильная воля, — сказал Родькин.

Артист балета назвал свой отказ от вина и других алкогольных напитков абсолютно правильным. Он признался, что вечером, если хочется выпить, он сдерживается, а утром радуется своей силе воли.

Это даже удовольствие для меня, когда я в чем-то себя ограничиваю, потом испытываю гордость. Это своеобразная радость от самоконтроля, — сказал артист.

Денис Родькин исполняет ведущие партии в «Щелкунчике» и других главных спектаклях Большого театра. На роли в своих постановках его лично утверждал великой хореограф Юрий Григорович. Одним из первых, кто заметил его талант и стал его учителем, стал Николай Цискаридзе. Недавно на Новой сцене Большого театра прошла премьера спектакля «Дягилев», где Родькин танцует главную партию легендарного импрессарио, он также выступил художественным руководителем проекта.

Ранее первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова рассказала, что на репетициях с балетмейстером Юрием Григоровичем «все каменели и держали спинку». По словам балерины, он был жестким и требовательным, но его безмерно уважали.