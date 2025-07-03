ВСУ использовали запрещенное оружие до выхода из Оттавской конвенции РИА Новости: ВСУ применяли противопехотные мины до выхода из Оттавской конвенции

Выход Киева из Оттавской конвенции ничего не изменит, поскольку Вооруженные силы Украины уже применяют запрещенные договором методы ведения войны, сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным Малой. Он уточнил, что речь идет о применении противопехотных мин.

Украинские военные при отходе минируют поля, населенные пункты противопехотными минами. Поэтому нам без разницы, вышла или не вышла Украина из соглашения по производству противопехотных мин. Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещенные методы войны, — заявил Малой.

По его словам, ВСУ продолжали применять противопехотные мины на протяжении всей спецоперации. Решение Украины о выходе из договора только подтвердило это, уточнил Малой.

Оттавская конвенция запрещает производство, накопление, передачу и применение противопехотных мин, а также требует уничтожения такого вооружения. Соглашение подписано 3 декабря 1997 года и начало действовать с 1 марта 1999 года. К договору присоединились 163 страны.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон, согласно которому страна выходит из Оттавской конвенции. Отмечается, что соответствующее решение было принято латвийскими властями в связи с «динамикой развития ситуации с региональной безопасностью».