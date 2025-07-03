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03 июля 2025 в 08:41

В Южной Корее рассказали, возможно ли объединение страны с КНДР

Президент Южной Кореи: объединение с КНДР может произойти через сотни лет

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Объединение Южной Кореи с КНДР нельзя исключать, это может случиться через сотни лет при сохранении национальной общности, заявил президент южнокорейской республики Ли Чжэ Мен. По его словам, которые приводит агентство Yonhap, политика поглощения может привести к огромным жертвам, поэтому двум странам нужно идти по взаимовыгодному пути.

Мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность, — сказал Ли Чжэ Мен.

Президент Южной Кореи отметил, что мир является необходимым условием благополучия народа. В этом контексте он обратил внимание на прекращение пропагандистских трансляций на границе с КНДР.

Ранее власти КНДР приостановили шумовые трансляции на границе с Южной Кореей. Такое решение было принято в ответ на прекращение южнокорейского пропагандистского вещания.

При этом политолог Андрей Кортунов заявил, что Сеул своими действиями способен спровоцировать открытое противостояние с Пхеньяном. Однако он отметил, что, несмотря на регулярные инциденты, полномасштабного военного конфликта между двумя корейскими государствами удается избегать на протяжении более 70 лет.

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