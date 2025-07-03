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03 июля 2025 в 08:05

Хочется еще и еще: простые и вкусные маринованные кабачки

Маринованные кабачки Маринованные кабачки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные кабачки — вкусная и легкая закуска, которая отлично подойдет как к летнему обеду, так и к праздничному столу. Это отличный способ разнообразить сезонное меню и сохранить вкус лета в банке. Готовятся такие кабачки быстро и просто, а результат приятно удивит даже тех, кто обычно равнодушен к этому овощу.

Килограмм молодых кабачков нарежьте толстыми брусочками. Сложите кусочки в банки, чередуя их с зонтиками укропа, чесночными дольками и листиками смородины.

Готовим маринад. В литр воды всыпьте 30 граммов соли, 45 граммов сахара, 10 горошин черного перца и три листа лаврушки. Доведите до кипения, влейте 100 миллилитров уксуса из яблок.

Залейте кабачки маринадом. Закрутите крышку. Укутайте пледом на сутки до медленного остывания.Через три недели кабачки пропитаются ароматами и приобретут пикантный вкус.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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