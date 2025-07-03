Идеальный вариант летнего перекуса: салат из кабачков с пряной заправкой

Салат из кабачков с пряной заправкой — отличный способ взглянуть на привычные сезонные овощи по-новому. Легкий, ароматный и в то же время насыщенный вкусами, он идеально подойдет для летнего обеда или ужина. Такой салат легко готовится, прекрасно сочетается с мясом, рыбой или подается как самостоятельная закуска. Салат из кабачков — не просто гарнир, это свежесть и вкус лета на тарелке.

Два молодых кабачка превратите в тончайшие ленточки. Посолите, промокните излишки влаги бумажным полотенцем. Обжарьте ленты по 30 секунд с каждой стороны до мягкости.

Для заправки смешайте немного лимонного сока, масла оливы, жидкого меда и измельченный зубчик чеснока со щепоткой зернистой горчицы.

Выложите теплые кабачки на блюдо, полейте ароматной заправкой. Украсьте листьями базилика, тертым пармезаном и поджаренными кедровыми орешками. Дайте настояться 15 минут перед подачей.