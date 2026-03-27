Никакой резины на тарелке: как приготовить стейк из тунца с первой попытки

Думаете, стейк из тунца — это просто кусок рыбы на сковороде? Французы с побережья Средиземного моря давно знают лайфхак, который превращает обычную прожарку в гастрономическое откровение. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — и никакой резиновой текстуры. Секрет в том, чтобы добавить одну сладкую ноту, которая не перебивает, а идеально оттеняет благородный вкус рыбы.

Почему это работает

Тунец сорта «сейн» — рыба, которая не терпит фамильярности. Ее главный враг — передержка. Нам нужна прожарка rare (слабая) или medium rare (средняя): румяная корочка снаружи и нежнейшая сердцевина внутри. Вместо привычного лимона мы используем лавандовый мед — он придает стейку тонкий цветочный аромат и легкую карамельную нотку, которая идеально сочетается с апельсиновой цедрой и тимьяном. Такое трио подчеркивает натуральную сладость тунца, не перебивая его морской характер.

Ингредиенты (на 2 порции):

стейки тунца «сейн» (2 шт., около 250 г каждый, толщиной 3-4 см);

оливковое масло экстра вирджин (3 ст. л.);

лавандовый мед (1 ч. л., можно заменить цветочным, но эффект будет слабее);

цедра одного апельсина (только оранжевый слой, без белой горькой части);

чеснок (1 зубчик, раздавленный плоской стороной ножа);

сушеный орегано (0,5 ч. л.);

свежий тимьян (2 веточки);

крупная морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Достаньте стейки из холодильника за 20 минут до готовки — рыба должна согреться до комнатной температуры. Промокните бумажным полотенцем насухо: лишняя влага помешает образоваться корочке. Смешайте в миске оливковое масло, лавандовый мед, цедру апельсина, орегано, листья тимьяна и раздавленный чеснок. Этой ароматной смесью щедро смажьте стейки со всех сторон. Оставьте мариноваться буквально на 10 минут.

Разогрейте сковороду (лучше чугунную или с толстым дном) на максимальном огне до появления легкого дымка. Масло дополнительно не добавляйте — его достаточно в маринаде. Выложите стейки и обжаривайте ровно 60 секунд с первой стороны, затем переверните и жарьте еще 50–60 секунд для средней прожарки. Если любите более плотную текстуру, добавьте по 20 секунд на каждую сторону, но помните: идеальный стейк из тунца внутри остается прохладным и нежным.

Сразу после сковороды переложите рыбу на тарелку, щедро посыпьте крупной морской солью и свежемолотым перцем. Не накрывайте фольгой — корочка останется хрустящей. Дайте отдохнуть 2 минуты, затем нарезайте поперек волокон на слайсы толщиной 1,5–2 см.

Подача стейка

Подавайте с дольками апельсина и легким салатом из руколы, заправленным оливковым маслом. Если вы искали, как приготовить стейк из тунца, рецепт для вкусного ужина без лишних хлопот, но с эффектом дорогого ресторана, — этот вариант станет вашим любимым. Лавандовый мед и апельсиновая цедра создают ту самую изюминку, которую гости пытаются угадать, но не могут.

Калорийность на 100 г: 182 ккал.

БЖУ: 23,4/9,1/1,8.

Ранее мы делились с вами рецептом жаренного без масла картофеля в аэрогриле.