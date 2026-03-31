Стейк, который не нужно жевать: тунец в кунжуте с имбирем и соевым соусом

Если вы хотите превратить ужин в настоящее гастрономическое приключение, приготовьте тунец в кунжутной корочке. Этот способ пришел из японской кухни, где ценят не только вкус рыбы, но и визуальную эстетику. Контраст черного и белого кунжута, розовая середина и яркий соус — блюдо выглядит как произведение искусства. При этом готовится оно быстрее, чем вы успеете накрыть на стол. Секрет в том, чтобы рыба оставалась практически сырой внутри, а корочка давала хруст и ореховую ноту.

Возьмите два стейка тунца по 200 г одинаковой толщины. Промокните их бумажным полотенцем. В плоской тарелке смешайте по 3 столовые ложки черного и белого кунжута, добавьте щепотку крупной соли по вкусу. Кунжут лучше слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы раскрылся аромат. Обваляйте каждый стейк в кунжутной смеси со всех сторон, слегка вдавливая зерна в поверхность. Они должны покрыть рыбу равномерным слоем.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством кунжутного масла. Масло нужно не для жарки, а для аромата. Выложите стейки и жарьте на сильном огне по 1 минуте с каждой стороны. Кунжут должен стать золотистым, но не подгореть. Если стейки толстые, можно подержать на боках по 20 секунд. Внутри рыба останется холодной или чуть теплой, как тартар. Это нормально, так и задумано. Снимите с огня и дайте постоять 2 минуты.

Пока тунец отдыхает, приготовьте соус. В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку рисового уксуса, 1 чайную ложку меда и натертый свежий имбирь размером с фалангу пальца. Можно добавить каплю кунжутного масла. Соус должен быть в меру соленым, с кисло-сладким оттенком. Нарежьте стейки острым ножом на ломтики толщиной в 1 см, чтобы была видна розовая середина, выложите веером на тарелку и полейте соусом. Украсьте тонкими перьями зеленого лука и семенами кунжута.

Это блюдо подают как основное с рисом или как эффектную закуску. Хрустящая корочка, нежное нутро и пикантный соус создают идеальный баланс. Оно требует минимального времени, но производит максимальное впечатление. Гости будут уверены, что вы заказывали его в дорогом японском ресторане.

Совет: если вы не уверены в качестве тунца, выбирайте стейки, предназначенные для сырого употребления (sushi grade). На упаковке должна быть соответствующая маркировка. Кунжут для панировки можно использовать только белый, но смесь двух цветов смотрится эффектнее. Для более насыщенного вкуса добавьте в кунжутную смесь сушеную морскую капусту нори, измельченную в пудру.

Пищевая ценность на порцию (200 г стейка с соусом): калорийность: 340 ккал, белки: 38 г, жиры: 18 г, углеводы: 8 г.

