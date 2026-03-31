Стейк, который не нужно жевать: тунец в кунжуте с имбирем и соевым соусом

Стейк, который не нужно жевать: тунец в кунжуте с имбирем и соевым соусом Стейк, который не нужно жевать: тунец в кунжуте с имбирем и соевым соусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы хотите превратить ужин в настоящее гастрономическое приключение, приготовьте тунец в кунжутной корочке. Этот способ пришел из японской кухни, где ценят не только вкус рыбы, но и визуальную эстетику. Контраст черного и белого кунжута, розовая середина и яркий соус — блюдо выглядит как произведение искусства. При этом готовится оно быстрее, чем вы успеете накрыть на стол. Секрет в том, чтобы рыба оставалась практически сырой внутри, а корочка давала хруст и ореховую ноту.

Возьмите два стейка тунца по 200 г одинаковой толщины. Промокните их бумажным полотенцем. В плоской тарелке смешайте по 3 столовые ложки черного и белого кунжута, добавьте щепотку крупной соли по вкусу. Кунжут лучше слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы раскрылся аромат. Обваляйте каждый стейк в кунжутной смеси со всех сторон, слегка вдавливая зерна в поверхность. Они должны покрыть рыбу равномерным слоем.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством кунжутного масла. Масло нужно не для жарки, а для аромата. Выложите стейки и жарьте на сильном огне по 1 минуте с каждой стороны. Кунжут должен стать золотистым, но не подгореть. Если стейки толстые, можно подержать на боках по 20 секунд. Внутри рыба останется холодной или чуть теплой, как тартар. Это нормально, так и задумано. Снимите с огня и дайте постоять 2 минуты.

Пока тунец отдыхает, приготовьте соус. В небольшой миске смешайте 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку рисового уксуса, 1 чайную ложку меда и натертый свежий имбирь размером с фалангу пальца. Можно добавить каплю кунжутного масла. Соус должен быть в меру соленым, с кисло-сладким оттенком. Нарежьте стейки острым ножом на ломтики толщиной в 1 см, чтобы была видна розовая середина, выложите веером на тарелку и полейте соусом. Украсьте тонкими перьями зеленого лука и семенами кунжута.

Это блюдо подают как основное с рисом или как эффектную закуску. Хрустящая корочка, нежное нутро и пикантный соус создают идеальный баланс. Оно требует минимального времени, но производит максимальное впечатление. Гости будут уверены, что вы заказывали его в дорогом японском ресторане.

  • Совет: если вы не уверены в качестве тунца, выбирайте стейки, предназначенные для сырого употребления (sushi grade). На упаковке должна быть соответствующая маркировка. Кунжут для панировки можно использовать только белый, но смесь двух цветов смотрится эффектнее. Для более насыщенного вкуса добавьте в кунжутную смесь сушеную морскую капусту нори, измельченную в пудру.

  • Пищевая ценность на порцию (200 г стейка с соусом): калорийность: 340 ккал, белки: 38 г, жиры: 18 г, углеводы: 8 г.

Ранее мы рассказали, как приготовить идеальные овощи в аэрогриле за 25 минут.

Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

