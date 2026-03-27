Хрустящий стейк из тунца: ловите идеальные пропорции

Мечтаете о ресторанном ужине без лишних хлопот? Стейк из тунца — это именно то блюдо, которое готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол. Секрет успеха — в правильных пропорциях и точном времени.

Возьмите 2 стейка из тунца (по 150–180 г каждый) и дайте им полежать при комнатной температуре 15 минут. Промокните насухо бумажными полотенцами — это обязательное условие для золотистой корочки. Смешайте 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. свежемолотого перца и 2 ст. л. кунжутного масла. Натрите рыбу этой смесью. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и добавьте 2 зубчика чеснока (раздавите их плоской стороной ножа) и 2 веточки розмарина. Когда масло начнет слегка дымиться, выкладывайте стейки. Жарьте по 1,5 минуты с каждой стороны, а торцы держите на огне по 30 секунд. Подавайте сразу же с долькой лимона. Такой стейк из тунца покорит даже тех, кто обычно равнодушен к рыбе.

