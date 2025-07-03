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03 июля 2025 в 08:04

Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Три человека погибли при пожаре на предприятии в Котовске в Тамбовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске в Тамбовской области, сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительной причиной возгорания стало нарушение технологических процессов. Он отметил, что пожар был локализован.

Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы, — написал Первышов.

Ранее стало известно о вспыхнувшем пожаре на территории лакокрасочного завода в Калининском районе Санкт-Петербурга. По информации МЧС, возгорание было обнаружено в помещении производственно-складского здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Кроме того, в Астрахани вспыхнул склад мебельной фурнитуры. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила 1250 квадратных метров. Спасатели также заявили об отсутствии пострадавших.

До этого крупный пожар произошел в торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе в Москве. Возгорание началось на минус первом этаже здания, предварительно, в серверной комнате компании МТС. Из здания эвакуировали 30 человек, никто не пострадал.

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