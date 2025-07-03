Протестующие в Сербии довели полицейского до больничного МВД Сербии: в Белграде один полицейский пострадал при нападении протестующих

Протестующие напали на полицейских в Белграде, в результате этого один сотрудник правоохранительных органов получил травмы, сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел после того, как силовики попытались задержать демонстранта, который создавал на проезжей части баррикады.

В ведомстве уточнили, что пострадавший полицейский был отправлен на лечение. Кроме того, в результате агрессии участников акции был поврежден один служебный автомобиль бригады силовиков.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман высказывал мнение, что за протестами студентов в Сербии стоят страны Запада, которые пытаются ухудшить ситуацию в союзных России государствах. По его словам, это происходит стандартным способом — через организацию массовых беспорядков, к которым привлекается значительная часть местной молодежи.

При этом, как считает доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, страны Запада попытаются подчинить себе Сербию без проведения Майдана. По его мнению, основное давление на страну оказывает Чехия.