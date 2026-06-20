Россиянин открыл в Таиланде подпольный нудистский курорт

В Таиланде на острове Краби полиция пресекла деятельность подпольного нудистского курорта, организованного 39-летним россиянином из Москвы и его 31-летней тайской супругой, сообщает Telegram-канал Baza. Операция прошла на вилле, площадь которой составляет 1600 квадратных метров.

Во время рейда силовики застали отдыхающих врасплох. На территории дома были замечены полностью обнаженные мужчины и женщины, которые пили коктейли и отдыхали у бассейна.

Россиянин продвигал виллу в русскоязычных туристических сообществах как закрытый курорт для «отдыха без одежды». При этом количество гостей было ограничено в целях обеспечения максимальной приватности, а суточная стоимость проживания варьировалась от 5 до 10 тыс. рублей. Организатора нудистского курорта разоблачили после того, как местные жители пожаловались губернатору острова из-за шумных вечеринок.

Ранее сообщалось, что россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и бесследно исчез. 33-летний мужчина не выходит на связь уже неделю. Все его вещи остались в комнате в Паттайе.