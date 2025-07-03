В Минфине отреагировали на слухи об ограничениях по «Семейной ипотеке»

В Минфине отреагировали на слухи об ограничениях по «Семейной ипотеке» Минфин: требования к льготной «Семейной ипотеке» ужесточать не будут

Требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека» не будут ужесточены, а ее выдача продолжается во всех банках, сообщили РИА Новости в Министерстве финансов РФ. Так в ведомстве прокомментировали слухи о возможных ограничениях в программе с июля и о том, что банки готовятся к снижению объемов кредитования.

Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается, — ответили в пресс-службе Минфина.

В министерстве также напомнили, что программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года по поручению президента РФ и теперь охватывает семьи с одним ребенком до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также включает вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем строительства.

Ранее стало известно, что ипотека для участников СВО может стать доступна в 2026 году. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что программа, предположительно, не будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Также в ГД объяснили, какой должна быть ставка по ипотеке для молодых семей. В нижней палате парламента призвали обнулить ее, пообещав поддержать любое предложение по ослаблению ставок.