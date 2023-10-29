Боксер Сослан Асбаров победил Алексея Папина Сослан Асбаров победил Алексея Папина единогласным решением судей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боксер Сослан Асбаров в субботу, 28 октября, в Москве победил соотечественника Алексея Папина, сообщает корреспондент NEWS.ru. Во втором раунде Папину был отсчитан нокдаун. Бой проходил в рамках первого тяжелого веса.

Поединок прошел всю дистанцию — 10 раундов, и завершился единогласным решением судей: 96-93, 99-90, 98-91.

До этого боя Папин и Асбаров входили в топ-3 рейтинга российских боксеров первого тяжелого веса на портале BoxRec.

31-летний Асбаров провел пятый поединок в карьере и одержал пятую победу. Для 36-летнего Папина это второе поражение при 15 победах (14 — нокаутом).

Также в ночь на воскресенье британский боксер Тайсон Фьюри в Эр-Рияде одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе французом Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился раздельным решением судей, в третьем раунде Фьюри побывал в нокдауне. Для 37-летнего Нганну этот бой был дебютом в боксе.