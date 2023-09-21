Криминалист призвал искать пособников РДК после «привета» рэперу Маваши Криминалист Игнатов призвал искать «пробивших» авто рэпера Маваши пособников РДК

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Миша Маваши

Правоохранительным органам необходимо завести уголовное дело о порче чужого имущества после появления надписи «привет от РДК» («Русский добровольческий корпус» признан в РФ террористическим, деятельность запрещена) белой краской на автомобиле рэпера Мише Маваши, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, правоохранителям также нужно провести внутреннюю проверку, чтобы выяснить, откуда у злоумышленников появились данные об авто Маваши.

Перекрасить автомобиль сегодня — это серьезные финансовые затраты. Нужно установить личность того, кто это сделал. Не только потому, что это порча имущества, а потому, что он может быть пособником этих негодяев, предателей, сбежавших из России, — объяснил Игнатов.

Кроме того, нужно выяснить, каким образом у недоброжелателей Маваши появились данные об автомобиле рэпера, отметил криминалист.

Правоохранителям нужно проверить своих сотрудников — откуда у террористов данные о машине рэпера, кто наводил справки? Откуда могли уйти данные на рэпера, где он проживает? И этих сотрудников нужно вычислять, выявлять и, в лучшем случае, увольнять. А, по большому счету, привлекать за использование служебного положения в интересах террористов, — заключил эксперт.

Маваши ранее рассказал, что его якобы «заказали» диверсанты из «Русского добровольческого корпуса». Рэпер выложил ролик, на котором показал надпись «привет от РДК», оставленную краской на стекле его машины. По словам Маваши, угрозы его не пугают, ведь о том, как его найти, и так «знает полгорода».

Игнатов отметил, что оставленная надпись на машине рэпера наглядно демонстрирует, что РДК «всех видят, всех знают, всех могут достать». Члены неонацистского украинского формирования в том числе знают, на каких машинах передвигаются их потенциальные жертвы, указал он.