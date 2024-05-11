Кошкина, сравнения с Биланом, строительство домов: куда пропал певец Никита

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Алексей Фокин (Никита)

Певец Алексей Фокин (Никита) в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Никита

Алексей Фокин родился 20 февраля 1975 года в Кирово-Чепецке. Окончил музыкальную школу по классу баяна и эстрадно-вокальную студию Song Show.

Свою профессиональную карьеру Никита начал в Санкт-Петербурге в 1999 году. Там он познакомился с тогда еще никому не известными музыкантами Олегом Коровиным и Евгением Рудиным (Dj Грув). Dj Грув привез записанные ими песни в Москву и показал продюсеру Юрию Айзеншпису. Тот пригласил Никиту в Москву и предложил ему контракт.

После подписания контракта исполнитель записывает дебютный альбом «Улетели навсегда». Его композиции «Улетели навсегда», «Однажды» и с «Неба ты сошла» получили признание.

В 2002 году Никита разорвал контракт с Айзеншписом из-за творческих разногласий. Спустя время он рассказывал, что попросил у продюсера купить ему песни у Максима Фадеева и Павла Есенина, но тот отказался.

«Я писал песни. За три с половиной года исписался до жути. Понял, что уже не могу сочинять то, что хочу. Я попросил Юрия Шмильевича купить мне песню. Мне всегда нравился Макс Фадеев, Паша Есенин. Но он отказал: „Ты что! Это очень дорого“. Я: „Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?“ Произошло некое недопонимание. Я обиделся на него, зря, конечно. Сейчас жалею об этом. Обида преобладала надо мной, и я не мог адекватно понять, что происходит. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера», — признавался Никита.

По словам Никиты, в то время Айзеншпису нужно было раскручивать Диму Билана.

«Скорее всего, какие-то препоны вставлял сам Айзеншпис, потому что ему нужно было раскручивать Диму Билана. А мы были очень похожи в то время визуально и музыкально. Потом только мы стали развиваться по-другому», — говорил он.

В 2007 году Никита спел композицию «Я не люблю тебя» с Анастасией Стоцкой.

Помимо музыки, он увлекается модой. Принимал в создании коллекции аксессуаров.

Что известно о личной жизни Никиты

Подробности своей личной жизни Никита не раскрывает. Неизвестно, есть ли у него жена и дети.

В одном из интервью певец заявлял, что ему близки свободные отношения, так как он не хочет брать ответственность за других.

Какое хобби есть у Никиты

В 2019 году Никита рассказывал, что у него появилось неожиданное хобби — строить дома.

«Мы строим дома под ключ с моей бригадой. Я сам выступаю и в роли архитектора, и дизайнера. Если раньше я был очень закрытый человек, нелюдим, то теперь раскрепостился. Стал больше общаться с людьми, обсуждать проекты. Правда, когда меня узнают будущие владельцы коттеджей, то у них возникает странная реакция. Некоторые даже не верят, что это тот самый Никита. Скажу, что строительство домов достаточно прибыльное дело, но все-таки шоу-бизнес приносит больше денег», — поделился артист в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

Чем сейчас занимается Никита

Никита продолжает творческую деятельность.

В 2022 году артист представил композицию «Нажми на стоп», а также дал второе дыхание хиту, принесшему ему известность, немного переделав название — «Улетели навсегда 2.0».

В 2023 году Никита появился на шоу Димы Билана «Гладиатор. 25 лет для вас». Вместе с коллегой он исполнил свой хит «Улетели навсегда». В том же году Никита записал композицию «С неба ты сошла» с Яной Кошкиной.

В 2024 году Никита появился в программах канала ТНТ «Конфетка» и «Новая фабрика звезд».

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