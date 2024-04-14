Стало известно о трехкратном повышении гонораров вдовы Михаила Круга Mash: вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Круг

Telegram-канал Mash сообщил, что вдова Михаила Круга Ирина в три раза повысила гонорар за выступления. По его информации, частный концерт певицы стоит 4 млн рублей, а за выступление сына шансонье Александра Круга придется заплатить 700 тысяч рублей.

Как передает канал, гонорар сына Круга увеличился вдвое после того, как он стал участником «Новой фабрики звезд» на ТНТ. Mash пишет, что до попадания на телевидение выступление молодого артиста на корпоративах стоило 400 тысяч рублей, за эту сумму он был готов исполнить пять хитов отца и авторские песни.

Концертный директор Сергей Лавров ранее заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева запросила за один концерт в Германии €50 тысяч. Он считает, что если Примадонна действительно отправится на гастроли по Европе, то ее заработок будет относительно скромен — в России она зарабатывала на концертной деятельности намного больше. По мнению Лаврова, Пугачева может поехать в турне не ради денег, а чтобы показать россиянам, что она еще может петь и гастролировать.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева зарабатывает на корпоративах в России по 600 тысяч рублей. Певица некоторое время жила в Израиле, но недавно вернулась на родину вместе с сыном. Одно выступление Савельевой длится 45 минут, на нем она готова исполнять хиты «Фабрики» и собственные треки.