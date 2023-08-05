«Самодовольные физиономии»: звезда советского кино раскритиковала Голливуд Аринбасарова раскритиковала американское кино из-за самодовольных физиономий актеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Аринбасарова

Актеры американского кино подают себя на экране так, будто они лучше всех, заявила NEWS.ru заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова. Она отметила, что ее раздражают самодовольные физиономии артистов голливудских фильмов. По словам актрисы, она не может «справиться с этими внутренними эмоциями».

Я сейчас не могу смотреть американское кино. Раздражают их самодовольные физиономии и самомнение, что они круче всех, лучше и умнее. Никак не могу справиться с этими внутренними эмоциями, — рассказала актриса.

Ранее Аринбасарова сообщила NEWS.ru, что побаивалась актера Дмитрия Нагиева во время съемок в фильме своего сына Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». По ее словам, у него сильная энергетика. Артистка отметила хорошую физическую форму 56-летнего шоумена.

Председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис ранее сообщил, что гонорар российских актеров-суперзвезд уровня Нагиева может превышать 300 тысяч рублей за съемочный день. Он объяснил это особыми условиями с продюсерами, так как «если актер нужен фильму, ему будут идти на уступки». По словам Кириса, уровень дохода зависит от опыта, медийности артиста и общего бюджета проекта.