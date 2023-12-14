Слухи об отъезде из РФ, Первый канал: как сейчас живет Екатерина Стриженова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Екатерина Стриженова

Актриса и ведущая Екатерина Стриженова получила известность благодаря многолетней работе на Первом канале. Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова остается ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале. В этом году передача получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая ежедневная утренняя программа».

Также артистка с октября 2023 года стала ведущей программы «Самое время», в ходе которой берет интервью у артистов, ученых, политологов и экономистов, которые продолжают жить и работать в условиях санкций и СВО.

Екатерина Стриженова развивает актерскую карьеру. Она выступает на сцене театра Российской Армии в постановке «Леди на день», а также задействована в спектаклях МХАТа им. М. Горького «Над Не» и «Женщины Есенина».

Екатерина Стриженова в прошлом месяце приняла участие в уроках «Разговоры о важном», которые прошли в российских регионах и были посвящены семейным ценностям.

«Родина начинается с семьи. Это то, ради чего ты живешь. Это те люди, ради которых ты действительно готов на все. Семья — это место безусловной любви», — отметила в ходе выступления артистка.

Что были за слухи об отъезде Стриженовой из России

Екатерина Стриженова в апреле 2022 года посетила Армению. Тогда появились слухи, что артистка эмигрировала, однако она опровергла эти домыслы.

«Полетела в Ереван и сбежала из России — это две большие разницы», — написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая решила расставить точки в этом вопросе и сообщила, что переезжать из России не собирается. Вдобавок она заметила, что не имеет заграничной недвижимости и счетов.

«Я гражданка России, других паспортов у меня нет! У меня нет недвижимости в других странах! Я работаю с 14 лет, мои деньги в российских банках, я плачу налоги в своей стране. Занимаюсь благотворительностью», — рассказала Стриженова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер, продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова

Телеведущая поддерживает действия российской власти. В годовщину спецоперации она заявила, что не понимает соотечественников, которые восхваляют «курс на уничтожение России».

В январе 2023 года Екатерина Стриженова была внесена в санкционный список Украины.

Что известно о личной жизни Екатерины Стриженовой

Телеведущая более 35 лет состоит в браке с актером и продюсером Александром Стриженовым. Они вырастили двоих дочерей — Анастасию и Александру.

Старшая наследница замужем за финансистом Петром Грищенко. Они воспитывают троих детей, двое из которых появились на свет текущим летом.

«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию... Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни» — отреагировала на рождение двух внуков Стриженова.

Младшая дочь телеведущей в июне 2023 года вышла замуж за Антона Чурекова, они вместе учились в МГУ. Роспись состоялась в загсе «Барвиха luxury Village».

В ноябре Екатерина Стриженова сообщила о смерти любимого питомца — собаки. Для нее это стало настоящим потрясением, поскольку животное ушло из жизни внезапно из-за остановки сердца.

«Конечно, в этом сумасшедшем мире, когда каждый день погибают люди, говорить о собаке... Я просто поделилась, собачники меня поймут», — отметила она.

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