Ярмольник и Стриженовы посетили премьеру «Человека ниоткуда»: кадры звезд

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Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве

Актер Леонид Ярмольник появился на премьере фильма «Человек ниоткуда» в кинотеатре «Октябрь». Артист давно не выходил в свет.

30 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического триллера «Человек ниоткуда». Картину представил режиссер Ренат Давлетьяров и актеры Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Анастасия Фурса, Марина Петренко.

На закрытом показе присутствовали Леонид Ярмольник, который давно не появлялся на подобных мероприятиях, Екатерина и Александр Стриженовы, Надежда Ручка, Анна Котова-Дерябина, Аркадий и Наталья Укупник, Дмитрий Красилов, Таша Белая, Мари Краймбрери и многие другие.

По сюжету картины космонавт Ким Кириллов в 1960 году отправляется в космос на секретную миссию. При запуске ракеты происходит сбой, летательный аппарат ломается, космонавт теряет сознание и приходит в себя в 2023 году. Он встречает девушку из прошлого, которая его не знает.

Кадры с закрытого показа фильма «Человек ниоткуда» — в фотогалерее NEWS.ru.