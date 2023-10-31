Актер Леонид Ярмольник появился на премьере фильма «Человек ниоткуда» в кинотеатре «Октябрь». Артист давно не выходил в свет.
30 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического триллера «Человек ниоткуда». Картину представил режиссер Ренат Давлетьяров и актеры Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Анастасия Фурса, Марина Петренко.
На закрытом показе присутствовали Леонид Ярмольник, который давно не появлялся на подобных мероприятиях, Екатерина и Александр Стриженовы, Надежда Ручка, Анна Котова-Дерябина, Аркадий и Наталья Укупник, Дмитрий Красилов, Таша Белая, Мари Краймбрери и многие другие.
По сюжету картины космонавт Ким Кириллов в 1960 году отправляется в космос на секретную миссию. При запуске ракеты происходит сбой, летательный аппарат ломается, космонавт теряет сознание и приходит в себя в 2023 году. Он встречает девушку из прошлого, которая его не знает.
Кадры с закрытого показа фильма «Человек ниоткуда» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Архивы пресс-служб
Актер Илья Любимов с супругой актрисой Екатериной Вилковой, дочерью Павлой и сыном Петром на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Певец Владимир Левкин с супругой актрисой Мариной Ичетовкиной на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Российская певица и актриса, финалистка 3-го сезона вокального конкурса «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева на премьере фильма «Человек ниоткуда»
Фото: Архивы пресс-служб
Руководитель Молодежной балетной программы Большого театра (ГАБТ) Сергей Филин с супругой Инной Петровой на премьере фильма «Человек ниоткуда»
Фото: Архивы пресс-служб
Певец Аркадий Укупник с супругой Натальей на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Певица Таша Белая на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Фигурист Александр Энберг на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Нелли Кобзон на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Актриса Мирослава Михайлова на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Актриса Пелагея Невзорова на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве
Фото: Архивы пресс-служб
Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере фильма «Человек ниоткуда» режиссера Рената Давлетьярова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве