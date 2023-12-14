Роман с Киркоровым, «Маска», поддержка Пугачевой: где сейчас певица Азиза

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Певица Азиза известна не только своим творчеством, но и бурной личной жизнью. Как исполнительница живет сейчас, чем она занимается и с кем встречается?

Что известно о личной жизни Азизы

Певица Азиза в 1991–1993 годах жила с композитором, а впоследствии своим концертным директором Игорем Малаховым. В начале отношений артистка забеременела, но потеряла ребенка при трагических обстоятельствах. Спустя время пара рассталась, Малахов умер в 2016 году.

Азиза также заявляла, что крутила роман с актером Николаем Караченцовым. По ее словам, он был готов оставить ради нее семью.

В начале 2000-х годов Азиза начала встречаться с бизнесменом Александром Бродолиным. Пара то расставалась, то сходилась вновь.

Затем у артистки был роман с Джанатаном Хайдаровым, который хотел жить с ней и в 2019 году пришел к ней в гости с дочерью от другой женщины, предложив создать семью. Исполнительница согласилась, но в эфире шоу «На самом деле» выяснилось, что Хайдаров забрал девочку вместе с ее старшей сводной сестрой (от прошлых отношений матери) и не желает отдавать обратно, а также поднимает на детей руку.

В 2019 году в эфире программы «Выход в люди» Азиза заявила, что выходит замуж за композитора Олега Бескровного, но спустя время пара рассталась.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Потом в жизнь артистки вновь вернулся Александр Бродолин и сделал ей предложение руки и сердца. Азиза тогда заказала свадебное платье, однако торжество так и не случилось.

Позже в СМИ появилась информация о том, что певица отменила свадьбу со стоматологом Давидом Григоряном.

Кроме того, Азиза рассказывала о романе с народным артистом России Филиппом Киркоровым. По ее словам, поп-король тоже хотел жениться на ней.

«Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер — по десять ведер букетов у меня было каждый день! Он периодически уезжал в Болгарию, откуда привозил мне в подарок кожаные куртки, джинсы, платья», — делилась исполнительница.

Сам Киркоров говорил, что «Азиза постоянно куда-то уплывала».

«Азиза все время куда-то уплывала от меня... Жизнь нас с ней то бросала, то соединяла», — раскрыл он.

В 2021 году Азиза все-таки вышла замуж: ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, который моложе ее на 20 лет. Но в феврале прошлого года певица сообщила, что рассталась с избранником.

«Венчания не будет. Азиза объявила о расставании с Алессандро. Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так поступит. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — рассказывала дизайнер Аника Керимова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известно, что в попытке забеременеть Азиза обращалась к суррогатной матери, но зачатие не получилось.

В декабре этого года в СМИ появилась информация о новом романе артистки. По информации Пятого канала, Азиза встречается с молодым возлюбленным.

«Имя, фамилию, наверное, называть еще рано, потому что зачем? Есть человек, с которым мне комфортно, с которым мне есть о чем поговорить... Человек и человек. Кстати, не скажешь, что ему 30 с небольшим лет», — сообщила певица.

При этом она уточнила, что с новым избранником у них сейчас конфетно-букетный период, так как она еще официально замужем за Лортэ.

«До интима, до такого, как вы имеете в виду, еще не дошло. А я объясню, почему не дошло. Потому что Александр Лортэ, который еще законный мой муж, и в Италии он меня все-таки еще ждет», — призналась артистка.

Что Азиза говорила про спецоперацию

Певица Азиза поддерживает спецоперацию. Она исполняла гимн погибшим бойцам СВО, а также посещала военный госпиталь, где военные восстанавливаются после ранений.

«Дай вам Бог здоровья», — говорила она военнослужащим.

Почему Азиза поддержала Пугачеву

В октябре прошлого года Азиза заступилась за уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву. По ее мнению, слова Примадонны «раздули до размеров снежного кома». Азиза отметила, что считает коллегу мудрым человеком.

«Я знаю о призывах лишить Пугачеву всех званий, в том числе и звания народной артистки России. На самом деле все это очень страшно. Не вы это звание давали, чтобы его лишать», — высказалась она.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Чем Азиза занимается сейчас

В 2021 году Азиза приняла участие в передаче «Маска». Она выступала в костюме Пингвина.

В апреле прошлого года Азиза рассказала о планах переехать в Китай. Сейчас она проживает в загородном доме в 50 км от Москвы, однако у нее никогда не было своей недвижимости — она всегда снимала жилье. Певица отметила, что ей нравится не зависеть от территории и иметь возможность менять место жительства.

«Я собираюсь уехать в Китай — на родину моих предков, потому что во мне течет китайская кровь», — говорила она в шоу «Звезды сошлись».

Сейчас Азиза оставила сцену. По словам певицы Милы Романиди, Азиза «находится на распутье».

«Она медитирует — это доставляет ей удовольствие. Нам всем нужна когда-то пауза. Организм требует передышки — у меня самой был такой период. Я его прошла. А Азиза сейчас думает, в какую сторону дальше идти и куда двигаться», — пояснила исполнительница.

Ближайшие выступления артистки не запланированы.

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