Свадьбу Азизы с молодым итальянцем сняли на видео

Церемонию бракосочетания 57-летней российской певицы Азизы с молодым избранником из Италии сняла на видео и выложила в своём Instagram подруга певицы и по совместительству дизайнер её свадебного платья Аника Керимова.

Модельер написала, что создала платье за несколько дней до торжества. Азиза вышла в нём замуж впервые. Избранником звезды 1990-х стал предприниматель из Италии Алессандро Лортэ. Он моложе артистки на 20 лет.

Наряд у певицы был достаточно необычным — на голове вместо фаты была белая чалма, платье украсили драгоценными камнями, а из украшений на ней были только крупные серьги.

Торжество проходило в России. Сама Азиза выглядела очень взволнованной. Молодожёны дважды поцеловались в губы, а затем артистка от переполнявших её чувств вытерла слезу.

Как пишет Пятый канал, на свадьбу пригласили только близких знаменитости и её возлюбленного.

Азиза и Алессандро познакомились в 2020 году. Накануне свадьбы поползли слухи, что 57-летняя певица Азиза отменила её и сбежала от жениха. Причиной тому якобы стало её отчаяние из-за неудачных поисков донора яйцеклеток.