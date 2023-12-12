Замена Диброва, критика зрителей, кино: как сейчас живет Юлианна Караулова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Юлианна Караулова в апреле этого года стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Как артистка попала в программу, чем еще она занимается сейчас?

Что известно о личной жизни Карауловой

Юлианна Караулова вышла замуж за саундпродюсера Андрея Черного в 2021 году, но рассказала об этом только год спустя. В шоу «Секрет на миллион» она объяснила, что скрывала замужество, поскольку не хочет посвящать общественность в свою личную жизнь.

«Не лезьте в нашу жизнь, не трогайте нас!» — прокомментировала Караулова.

В мае 2021 года супруги стали родителями. У них родился сын Александр.

Как Караулова попала в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

В апреле 2023 года появилась информация о том, что Юлианна Караулова станет ведущей передачи «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале вместо Дмитрия Диброва. Она признавалась, что попала в шоу неожиданно.

«Я принимала участие в проекте „Фантастика“ и выиграла его. После этого мне предложили попробовать себя в качестве ведущей передачи. Я офигела, я о таком не думала», — рассказывала певица в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артистка признавалась, что после того как начала вести шоу, столкнулась с критикой в свой адрес, однако была к этому готова.

«Первое время было непросто. Но я понимала, что мне придется столкнуться и с критикой, и с большим количеством сравнений. Это было неминуемо», — заявляла она каналу RU.TV.

По словам Карауловой, сейчас аудитория привыкла к ней.

Что про назначение Карауловой говорил Дибров

Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru призывал фанатов программы «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Юлианну Караулову.

Он также рассказывал, что осведомлен о критических замечаниях от зрителей в адрес Карауловой и их просьбах вернуть Диброва. Телеведущий напомнил, как в начале «нулевых» происходила аналогичная ситуация — тогда его заменили на Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и зрители тоже высказывали возмущение кадровой перестановкой.

«Тогда Максим Галкин выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел эту программу, будете находить новые достоинства у нового ведущего», — подчеркнул Дибров.

Дибров назвал Караулову умной девушкой. Он напомнил, что певица, будучи некоторое время назад участницей передачи, выиграла три миллиона рублей. При этом Дибров подчеркнул, что сам «пару раз сидел в кресле игрока и выше 200 тысяч не поднимался».

Чем еще сейчас занимается Караулова

Юлианна Караулова также продолжает строить музыкальную карьеру. 13 декабря она примет участие в концерте «Наш Новый год».

Помимо этого, артистка снимается в кино. Сейчас в прокате можно посмотреть картину «Хоккейные папы» с ее участием.

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