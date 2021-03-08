Азиза объяснила свою шоковую реакцию на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/b4fdd39a-809e-11eb-9e1b-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Азиза рассказала, почему так странно отреагировала на свой «вылет» из шоу «Маска». Певица стала третьим участником проекта, кого потребовали рассекретить жюри и зрители.

Как только Азиза сняла маску Пингвина, она не проронила ни слова. Более того, глаза артистки наполнились слезами и она еле сдерживалась, чтобы не заплакать или не наговорить в ответ нелестных выражений.

Как сказала сама артистка, она очень хотела дойти до финала, но шоу для неё закончилось очень быстро. Азиза смотрела на ведущего таким леденящим взглядом, что позже Вячеслав Макаров признавался: «Я думал, меня прокляли».

Несмотря на то что председатель жюри Филипп Киркоров долго извинялся перед певицей, нахваливая её талант, Азиза даже не улыбнулась. Ушла певица, не исполнив по традиции своей финальной песни.

Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там ещё сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная, — рассказала артистка изданию StarHit.

Жюри было обескуражено реакцией Азизы. Валерия отметила, что такого на проекте ещё не было, когда участник принял уход с проекта как собственное поражение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азиза, покинувшая шоу «Маска», сообщила, кто может стать победителем проекта. По её мнению, это артистка, выступающая в костюме Змеи.