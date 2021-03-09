Азиза, покинувшая шоу «Маска», сообщила, кто может стать победителем проекта. По её мнению, это артистка, выступающая в костюме Змеи.

Жюри называло несколько версий, кто может скрываться под маской рептилии. Судьи называли Екатерину Варнаву и Юлию Паршуту.

Мне нравится Змея, считаю, она победитель. Догадываюсь и слышу, кто это, — рассказала Азиза порталу StarHit.

Сама певица выступала на шоу под маской Пингвина и стала третьим участником, покинувшим проект. Реакция певицы на рассекречивание была неоднозначной: она чуть не плакала, покидая шоу. Азиза призналась, что мечтала дойти до финала проекта, в котором бы рассказала, что находится в яйце, являющемся частью костюма.

К слову, обескуражено тем, что именно Азиза скрывается под маской арктической птицы и покидает шоу, было и само жюри. Председатель звёздной коллегии Филипп Киркоров несколько раз просил у певицы прощения, сама она позже рассказала, что просто поддалась эмоциям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Валерия считает, что под костюмом Крокодила на шоу «Маска» может скрываться музыкант Стас Пьеха. В последнем выпуске передачи этот забавный персонаж исполнил известную песню Владимира Преснякова «Странник».