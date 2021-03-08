Валерия намекнула, кто скрывается под костюмом Крокодила в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/28627d78-800d-11eb-b8bb-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия считает, что под костюмом Крокодила на шоу «Маска» может скрываться музыкант Стас Пьеха. В последнем выпуске передачи этот безусловно забавный персонаж исполнил известную песню Владимира Преснякова «Странник».

Валерия сразу предположила, что на сцене был её давний друг Стас Пьеха.

В одной из подсказок говорилось, что у Крокодила с НТВ много общего. Стас был членом жюри проекта «Ты супер!». Он сказал, что динозавр — его родственник. Только фамильное чувство юмора Пьехи могло позволить ему намекнуть на бабушку. Да простит меня Эдита Станиславовна, если вдруг там не Пьеха, — заявила Валерия в эфире телеканала НТВ.

Кроме того, во время четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ в жюри попытались угадать, кто скрывается под маской Носорога, и во время обсуждения Филипп Киркоров предположил, что это Влад Соколовский. В ответ Носорог предположил, что если поп-король российской эстрады знает его уже пару десятков лет, то не станет его шлёпать, ведь «ходят слухи, что артистов на шоу шлёпают».

При этом комик Александр Ревва напомнил, что Соколовский, предположительно, скрывается под маской Крокодила. А Валерия на это возразила и предположила, что Носорог — это Арсений Бородин.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри шоу «Маска» решило в финале четвёртого выпуска раскрыть личность участника, скрывавшегося в костюме Пингвина. Открытие стало довольно неожиданным и для зрителей, и для членов жюри. За образом скрывалась певица Азиза, которая после разоблачения расплакалась и ушла со сцены.