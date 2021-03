«Пингвин» на шоу «Маска» после разоблачения расплакался и ушёл со сцены

https://static.news.ru/photo/89c45bf2-7f88-11eb-9101-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: aziza_info/instagram.com

Жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ решили в итоге четвёртого сезона раскрыть личность участника скрывавшегося в костюме Пингвина. Открытие стало довольно неожиданным для всех — и для зрителей и для членов жюри. За образом скрывалась певица Азиза.

Причём, реньше жюри высказывало предположения, что под маской могла быть и Диана Арбенина и Анита Цой, которые по росту подходили. Все пытались понять, зачем герою яйцо, и почему он выбирает такой разный репертуар для своих песен — от «Я шагаю по Москве» до My Heart Will Go On.

В итоге, когда Азиза показала своё лицо в зале повисла гробовая тишина. Члены комиссии были просто в шоке и не могли вымолвить ни слова. И только Тимур Родригез радовался, потому что раньше он предпологал, что маской могла быть 56-летняя Азиза. Артистка при этом была очень расстроена.

Моя мечта был дойти до конца проекта. Это мое дитяко, это так и останется здесь, со мной, (имя в виду яйцо — прим. ред.). Всем спасибо большое, — сказала она и в слезах покинула сцену.

Она даже не стала исполнять итогоую песню, как требуют правила передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что Азиза после шоу призналась, что для неё стало полной неожиданностью, когда вдруг ни с того ни с сего неё попросили снять маску. «Я этого не поняла. А ещё больший стресс был у жюри, когда они увидели, что под маской Пингвина скрывается не тот человек, которого они называли, а я. Они даже пожалели, что попросили меня снять маску», — сказала певица.