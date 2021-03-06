Стал известен участник шоу «Маска», скрывавшийся за образом Пингвина

https://static.news.ru/photo/6c647df2-7f7f-11eb-81ff-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: aziza_info/instagram.com

Исход четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ оказался довольно неожиданным для всех. Проект покинул Пингвин, за образом которого, к удивлению зрителей и жюри, скрывалась певица Азиза.

Для меня стало полной неожиданностью, когда вдруг ни с того ни с сего меня попросили снять маску. Я этого не поняла. А ещё больший стресс был у жюри, когда они увидели, что под маской Пингвина скрывается не тот человек, которого они называли, а я. Они даже пожалели, что попросили меня снять маску, — рассказала Азиза в интервью «Собеседнику».

Ранее жюри высказывали несколько версий о том, кто может скрываться под маской Пингвина. Судьи называли актрис Юлию Пересильд, Анну Чиповскую и Елену Воробей. Тимур Родригез также предполагал, что Пингвином может быть певица Азиза.

По словам артистки, участники шоу действительно не знают, кто скрывается под другими масками. Им даже запрещено разговаривать друг с другом, когда они встречаются где-то за кулисами передачи. При этом Азиза отметила, что это не помешало тому, чтобы между ними сложились тёплые отношения — её Пингвин особенно подружился с Крокодилом и Ламой, они махали друг другу руками и показывали сердечки.

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