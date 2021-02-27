Сын Валерии угадал Пригожина под Ананасом в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/53272ba0-7a3e-11eb-9a59-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Валерии Арсений Шульгин совершенно чётко услышал голос своего отчима Иосифа Пригожина в шоу «Маска» на телеканале НТВ . По его словам, он изначально подозревал, что исполнитель в образе фрукта с попугаем на плече и есть продюсер, заменивший ему отца.

Мой слух меня не подвёл с ходу, — похвалился пасынок Пригожина в Instagram, опубликовав финальное фото с шоу с моментом разоблачения.

Невестка Валерии Лиана Шульгина подтвердила правдивость слов молодого супруга:

Сеня отгадал! Я в шоке.

Помог 22-летнему сыну Валерии идеальный музыкальный слух, которым молодой человек одарён с детства. А сама певица даже не подозревала, что под Ананасом скрывается её муж. Её реакция была настолько бурной, что какое-то время артистка только и могла, что выкрикивать: «Нет! Нет!». Позже она призналась, что запретила бы только что выздоровевшему мужу участвовать в шоу, которое предполагает довольно серьёзные нагрузки.

Удивительно, но никому из членов жюри даже в голову не пришло, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин может участвовать в таком шоу. Кого только не предполагали под маской Ананаса, в итоге члены жюри единодушно сошлись на том, что это Костя Цзю. Сам продюсер был очень доволен произведённым эффектом и, несмотря на то что покинул шоу, стал настоящим королём вечера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин буквально вогнал в шок свою супругу Валерию и зрителей на шоу «Маска» на телеканале НТВ. Знаменитый продюсер, только что перенёсший коронавирус, оказался участником шоу под маской Ананаса, в то время как его звёздная супруга сидела в жюри.